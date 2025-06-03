В РЖД обратились к пассажирам после трагедии в Брянской области

Я нашел ошибку
Главные новости:
Александр Вячеславович увлекается пейзажной и портретной живописью: именно на стыке этих двух направлений и родилась серия его картин, которую можно будет увидеть в экспозиции.
В СОУНБ откроется выставка нашего земляка - художника Александра Ахтямова «Родные лица»
В путешествии по национальным паркам можно испытать по-настоящему чистые детские эмоции – радость, восторг, удивление.
Россиян приглашают в путешествие по национальным паркам страны
Основная цель встречи — обменяться опытом разработки и внедрения наиболее эффективных методов и практик в сфере социальной поддержки населения.
В Самаре состоится региональный форум работников социальной службы «Самара 450: взгляд в будущее»
АвтоВАЗ раскрыл точное время премьеры нового кроссовера Lada
АвтоВАЗ раскрыл точное время премьеры нового кроссовера Lada
В Тольятти поликлиника выплатит 100 тыс. руб. упавшему на крыльце пенсионеру
В Тольятти поликлиника выплатит 100 тыс. руб. упавшему на крыльце пенсионеру
В Самаре пройдет бесплатная пешеходная экскурсия по модернизму
В Самаре пройдет бесплатная пешеходная экскурсия по модернизму
Самарский зоопарк приглашает на мероприятие "У Лукоморья"
Самарский зоопарк приглашает на мероприятие "У Лукоморья"
Самарскому нарушителю ПДД назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов
Самарскому нарушителю ПДД назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.13
0.51
EUR 90.38
1.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет бесплатная пешеходная экскурсия по модернизму
4 июня в Самаре, в историческом парке "Россия - моя история" состоится открытие новой фотовыставки
«ЗИМ Галерея» и галерея «Виктория» представят в Самаре выставку «Им предстоял долгий путь»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В РЖД обратились к пассажирам после трагедии в Брянской области

3 июня 2025 11:11
176
В РЖД обратились к пассажирам после трагедии в Брянской области

Для работников РЖД организовали специальный инструктаж после инцидента с обрушением моста на пассажирский поезд в Брянской области. Теперь пассажирам рекомендуется занимать положение, лежа головой к двери вагона. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

«Проводники, обходя вагоны, просят пассажиров ложиться головой к дверям или к выходу из плацкарта, а не к окну», — рассказал корреспондент агентства, который находился в поезде, направлявшемся из Климова в Москву в ночь на 2 июня, и получил такую рекомендацию. По словам проводницы, после произошедшей трагедии для персонала провели дополнительный инструктаж.

Трагедия с обрушением моста на пассажирский поезд в Брянской области произошла в ночь на 1 июня. В результате происшествия пострадали 104 человека, семь из которых погибли.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Команда Самарской области стала победителем конкурса видеоэссе «Мечты о будущем»
3 июня 2025  12:57
Команда Самарской области стала победителем конкурса видеоэссе «Мечты о будущем»
143
регистрация на форум «иВолга» продлена до 4 июня
3 июня 2025  12:52
Регистрация на форум «иВолга» продлена до 4 июня
143
В Самаре вручили 50 стипендий одаренным детям и талантливой молодежи
3 июня 2025  11:35
В Самаре вручили 50 стипендий одаренным детям и талантливой молодежи
180
В повестку были включены вопросы о развитии туризма и здравоохранения, также традиционно участники совещания рассмотрели инциденты в социальных сетях и обращения граждан.
2 июня 2025  21:24
Губернатор Вячеслав Федорищев в открытом режиме провел оперативное совещание в областном Правительстве
498
Иван Овчинников назначен на должность заместителя главы городского округа Самара
2 июня 2025  14:13
Иван Овчинников назначен на должность заместителя главы городского округа Самара
614
Весь список