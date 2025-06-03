В РЖД обратились к пассажирам после трагедии в Брянской области

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Для работников РЖД организовали специальный инструктаж после инцидента с обрушением моста на пассажирский поезд в Брянской области. Теперь пассажирам рекомендуется занимать положение, лежа головой к двери вагона. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

«Проводники, обходя вагоны, просят пассажиров ложиться головой к дверям или к выходу из плацкарта, а не к окну», — рассказал корреспондент агентства, который находился в поезде, направлявшемся из Климова в Москву в ночь на 2 июня, и получил такую рекомендацию. По словам проводницы, после произошедшей трагедии для персонала провели дополнительный инструктаж.

Трагедия с обрушением моста на пассажирский поезд в Брянской области произошла в ночь на 1 июня. В результате происшествия пострадали 104 человека, семь из которых погибли.