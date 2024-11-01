В России легализован майнинг криптовалют

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С 1 ноября в силу вступил закон, легализующий майнинг. Соответствующий документ президент России Владимир Путин подписал еще в августе. Ранее добыча виртуальных денег находилась в серой зоне: ее не запрещали, но четкого регулирования не существовало. При этом граждан не раз привлекали к ответственности за майнинг в жилых домах по льготным тарифам для населения, что грозило дефицитом электроэнергии.

Ранее заняться майнингом в России мог практически любой пользователь. Добыча криптовалюты не была четко регламентирована законом. Однако с 2022 года власти начали привлекать за нее к ответственности при некоторых обстоятельствах. Подпольные «фермы» потребляли значительные мощности электроэнергии, а счета оплачивались по сниженным тарифам. Это влияло на стоимость и запасы энергии в регионах. Острее всего проблема стояла в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае.

8 августа 2024 года президент России Владимир Путин подписал два закона, касающихся деятельности майнеров на территории России. Один из них легализует и регулирует деятельность по добыче криптовалют, а также объясняет формулировки в сфере крипторынка. Другой — позволяет Банку России запустить эксперимент по созданию площадки для использования криптовалют в международных расчетах. С 1 сентября появляется возможность применять цифровую валюту как средство платежа, чтобы проводить операции во внешнеторговой деятельности, пишут "Известия".

Добывать виртуальные деньги позволят включенным в реестр Минцифры российским юрлицам и ИП. Физлицам — если те не будут превышать лимит энергопотребления, установленный правительством. Представители бизнеса, которые работают в сфере электроэнергетики, не смогут заниматься майнингом. Реклама криптовалюты и сервисов, в основе которых лежит ее использование, попали под запрет.

Все майнеры будут предоставлять адреса своих кошельков ФНС, ФСБ, Росимуществу и отчитываться о добытой криптовалюте перед Росфинмониторингом. Ведомство введет перечень пользователей, которые подозреваются в отмывании доходов или финансировании терроризма. Также вся информация о сделках с виртуальными деньгами должна направляться в уполномоченные правительством органы.