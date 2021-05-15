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В реке Самара около яхт-клуба «Парус» утонул мужчина

15 мая 2021 14:58
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Тело мужчины водолазы подняли с глубины 7 метров.

15 мая водолазы Поисково-спасательного отряда специального назначения проводили поиски утонувшего 44-летнего мужчины на реке Самара около яхт-клуба «Парус».

Заявление на проведение поисковых работ поступило от сотрудников полиции.

Днем ранее трое мужчин отдыхали на причальном понтоне. Один из них решил искупаться. Отплыв метров 40 от понтона он скрылся под водой.

При нулевой видимости водолазы отрабатывали район поиска по секторам на площади 800 квадратных метров.

Тело утонувшего подняли с глубины 7 метров и доставили до причального понтона. Причина произошедшего переохлаждение, вызванное резким перепадом температур воздуха и воды, передает пресс-служба ПСС СО.

 

Фото:   пресс-служба ПСС СО

Теги: водолазы река Самара

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