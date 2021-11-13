В районе 7 км автодороги Урал – Сызрань столкнулись две иномарки 

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Сегодня, 13 ноября, около 20:30 в районе 7 км автодороги Урал – Сызрань произошло столкновение двух легковых автомобилей.

Мужчина, управляя автомобилем Honda, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем BMW.

От удара легковушки съехали в кювет.

В результате аварии пострадали водители автомобилей, а также 5 пассажиров BMW, среди которых трое несовершеннолетних детей. Все пострадавшие госпитализированы.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности всех участников ДТП, а также обстоятельства произошедшего, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО