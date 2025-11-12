В Промышленном районе Самары велосипедист попал под колеса автомобиля ВАЗ 2131

69

11 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 12 человек, погибло - 2. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 353 нарушения ПДД РФ, в том числе 12 - правил перевозки детей и 10 фактов управления транспортными средствами водителями, имеющими признаки опьянения.

В Промышленном районе Самары, в 20:30, мужчина 1957 года рождения, управляя а/м ВАЗ 2131, двигался по ул. Ново-Садовой со стороны проспекта Кирова.

В пути следования, при повороте на ул. Губанова водитель допустил наезд на 22-летнего мужчину, который на электровелосипеде Wenbox (240W) пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

С места ДТП госпитализирован велосипедист, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО