В Промышленном районе Самары с 15 июля ввели карантин по бешенству

107

В самом крупном внутригородском районе Самары введен карантин по бешенству животных. Соответствующее постановление подписал в четверг 15 июля губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Согласно документу, эпизоотическим очагом стало одно из личных подсобных хозяйств на улице Украины. Туда запрещен проход посторонних лиц, кроме привлеченных для ликвидации очага. Неблагополучным по бешенству признана территория всего Промышленного района. На время карантина там запрещено проводить ярмарки, выставки (торги) и другие мероприятия, во время которых перемещаются восприимчивые к болезни животные.

Карантин будет отменен через 60 дней после убоя последнего подозреваемого в заражении животного и проведения других предусмотренных ветеринарными правилами мероприятий, пишет Самру.ру.

Напомним, бешенство - болезнь, которая может поразить и животных, и людей. Она всегда приводит к смерти. Человек, у которого был контакт с возможно зараженным животным, должен срочно обратиться в больницу для введения медпрепарата, чтобы не заболеть.