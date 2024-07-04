В Приволжском районе загорелся автомобиль

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Вчера, 3 июля, на 50 километре автодороги Осинки – Приволжье Приволжского района загорелся автомобиль, о чем в 14 часов 53 минуты поступило сообщение в пожарно-спасательную часть № 122 пожарно-спасательного отряда № 45 ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

Оперативно к месту происшествия был направлен расчет пожарно-спасательной части № 122 Отряда № 45 в количестве трёх человек.

Прибыв на место вызова, огнеборцы установили, что горит автомобиль Peugeot Partner.

Благодаря слаженным действиям пожарных-спасателей в 15 часов 14 минут пожар был ликвидирован.

Пострадавших, к счастью, нет.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"