В Приволжском районе суд за незаконную охоту конфисковал снегоход у охотника

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Приволжский районный суд вынес приговор в отношении охотника. Он признан виновным по п. «б» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с применением механического транспортного средства).

Судебным следствием установлено, что 0 февраля 2024 года местный житель был задержан при транспортировке на снегоходе незаконно добытой им особи косули сибирской. Охота осуществлялась при отсутствии разрешения на добычу данного зверя.

Ущерб в размере 40 тысяч рублей, причиненный государству, охотник в ходе предварительного расследования возместил добровольно в трехкратном размере.

Суд, исследовав доказательства, представленные сторонами, счел обвинение обоснованным, доводы охотника о том, что особь косули сибирской застрелена им по ошибке, и он не знал о том, что ее нельзя транспортировать,– несостоятельными.

С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 25 000 рублей в доход государства.

Кроме того, по ходатайству прокурора судом конфискован снегоход в собственность государства.

Приговор в законную силу не вступил.