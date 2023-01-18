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В Похвистнево пропала девушка

18 января 2023 09:53
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В Похвистнево пропала девушка

Всех, кто видел девушку или располагает информацией о её местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(937)790-50-02, 8(84656)2-34-69, либо 102.

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение без вести пропавшей уроженки города Похвистнево - Овчинниковой Ульяны, 2002 года рождения, которая 25 ноября  2021 года примерно в 19-00 час. ушла из дома, расположенного по адресу: г. Похвистнево, ул. Революционная, до настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.

Ориентировка с приметами девушки направлена в службы и подразделения самарской полиции, организации правоохранительной направленности и волонтерские организации. Сотрудниками полиции осуществляется комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшей.

Приметы без вести пропавшей: женщина, на вид 19 лет, рост 175 см, лицо ромбовидное, лоб средний, лоб скошенный, брови дугообразные, глаза карего цвета, нос средний прямой, размер обуви 42-43.

Была одета: шапка вязанная синего цвета, пуховик фиолетового цвета, брюки черного цвета, ботинки черного цвета.

Всех, кто видел девушку или располагает информацией о её местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(937)790-50-02, 8(84656)2-34-69, либо 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантируется!

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