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В Похвистневе эвакуировали детей из трёх школ

17 февраля 2022 13:06
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В Похвистневе эвакуировали детей из трёх школ

Утром в четверг, 17 февраля, в Похвистневе эвакуировали детей из трех школ - № 1, 3 и 7. На месте работали сотрудники полиции и МЧС, сообщили в Северо-Восточном управлении министерства образования и науки Самарской области.

Как отметил руководитель управления министерства Александр Каврын, сегодня утром на официальные электронные адреса трех школ Похвистнева – № 1, 3 и 7 – пришло сообщение о минировании. Учащиеся этих школ были эвакуированы. На месте работали сотрудники полиции и пожарные.

Сообщается также, что дыма и очагов возгорания не было. После проверки дети вернулись в классы и продолжили учёбу.

Напомним, волна сообщений о "минированиях" прокатилась по Самарской области в январе 2022 года. 13 и 21 января неизвестные сообщили о взрывных устройствах в школах Самары и Кинеля. Информация не подтвердилась: при проверках правоохранители ни в одном образовательном учреждении ничего не нашли, пишет Сова.

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