В Похвистневе эвакуировали детей из трёх школ

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Утром в четверг, 17 февраля, в Похвистневе эвакуировали детей из трех школ - № 1, 3 и 7. На месте работали сотрудники полиции и МЧС, сообщили в Северо-Восточном управлении министерства образования и науки Самарской области.

Как отметил руководитель управления министерства Александр Каврын, сегодня утром на официальные электронные адреса трех школ Похвистнева – № 1, 3 и 7 – пришло сообщение о минировании. Учащиеся этих школ были эвакуированы. На месте работали сотрудники полиции и пожарные.



Сообщается также, что дыма и очагов возгорания не было. После проверки дети вернулись в классы и продолжили учёбу.



Напомним, волна сообщений о "минированиях" прокатилась по Самарской области в январе 2022 года. 13 и 21 января неизвестные сообщили о взрывных устройствах в школах Самары и Кинеля. Информация не подтвердилась: при проверках правоохранители ни в одном образовательном учреждении ничего не нашли, пишет Сова.