В подмосковной Истре полицейские спасли заблудившихся в лесу бабушку и двух 3-летних ее внучек

225

Полицейские в подмосковной Истре помогли заблудившимся бабушке и двум внучкам выбраться из леса, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.

Так, 73-летняя женщина и две трехлетние девочки пошли гулять и заблудились. Пенсионерка позвонила мужу, чтобы он помог ей сориентироваться, но вскоре наступила ночь, а телефон у женщины разрядился. Тогда мужчина обратился в полицию.

"На поиски людей выехал личный состав ОМВД России по городскому округу Истра, а также сотрудники местного подразделения МЧС России. Через час заблудившихся удалось найти. Полицейские патрульно-постовой службы Сергей Фомин, Даниил Степанов, Алексей Иванов и оперуполномоченный уголовного розыска Антон Молодцов помогли женщине и девочкам выбраться из труднопроходимой части леса. Уставших и напуганных детей сотрудники полиции несли на руках", — сказали в ведомстве.

В полиции подчеркнули, что благодаря оперативным поискам здоровье заблудившихся не пострадало.

Фото: pixabay