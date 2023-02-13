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В Подмосковье покончил с собой экс-замначальника управления МВД по экстремизму Макаров

13 февраля 2023 20:24
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Тело Макарова нашли в понедельник утром в подмосковных Химках.

Тело экс-замначальника главного управления по противодействию экстремизму МВД России Владимира Макарова нашли в Подмосковье, предварительно, он покончил с собой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, тело Макарова нашли в понедельник утром в подмосковных Химках.

"По предварительной информации, он покончил с собой", - сказал собеседник агентства, не уточняя каких-либо деталей.

Генерал-майор Макаров в январе этого года был освобожден от должности заместителя начальника Главного управления МВД по борьбе с экстремизмом, сообщает ТАСС

 

Фото:   pxhere.com

 

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