В Подмосковье покончил с собой экс-замначальника управления МВД по экстремизму Макаров

Тело экс-замначальника главного управления по противодействию экстремизму МВД России Владимира Макарова нашли в Подмосковье, предварительно, он покончил с собой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, тело Макарова нашли в понедельник утром в подмосковных Химках.
"По предварительной информации, он покончил с собой", - сказал собеседник агентства, не уточняя каких-либо деталей.
Генерал-майор Макаров в январе этого года был освобожден от должности заместителя начальника Главного управления МВД по борьбе с экстремизмом, сообщает ТАСС.
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