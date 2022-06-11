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В период длинных выхoдных не забывайте о правилах безопасного отдыха

11 июня 2022 12:27
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В период длинных выхoдных не забывайте о правилах безопасного отдыха

Наступили длинные выходные. Многие, уставшие от городской суеты самарцы, отправились на отдых за город. Но, даже находясь на отдыхе, не стоит пренебрегать правилами безопасного поведения.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает, что на территории Самарской области установлен особый противопожарный режим, в период действия которого запрещается разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов и мусора, выжигание травы, а также проведение иных пожароопасных работ. Под запретом также использование сооружений для приготовления блюд на углях на землях лесного фонда и прилегающих территориях, а также земельных участках, примыкающих к землям сельхозназначения. За нарушение противопожарного режима предусмотрены штрафы.

Также обращаем внимание граждан на то, что вода в водоемах области еще не прогрелась. Купаться сейчас опасно! В холодной воде возможны судороги, а из-за резкого перепада температур воздуха и воды может произойти спазм сосудов, что может привести к летальному исходу. Надо подождать, пока прогреется вода, будут проведены водолазные обследования дна водоемов, на пляжах начнут дежурить спасатели, будут обозначены зоны купания.

У детей продолжаются летние каникулы, не оставляйте их одних без присмотра! Всегда интересуйтесь, где и как ваш ребенок проводит свое свободное время. Расскажите ему об опасностях, которые могут его подстерегать, объясните правила безопасного поведения. Как можно чаще напоминайте детям об опасности игры с огнем. Научите их правильно пользоваться бытовыми электроприборами. Помните, именно вы в ответе за жизнь своего ребенка!

Перед походом в лес предупредите родных о маршруте и времени возвращения, возьмите с собой полностью заряженный мобильный телефон. Изучите, какие опасные для человека растения, животные и насекомые водятся в регионе и как избежать опасности при встрече с ними.

Уважаемые самарцы и гости города! Чтобы выходные прошли без печальных последствий не пренебрегайте правилами безопасности. При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по единому телефону пожарных и спасателей «01», с мобильного - «101».

Теги: МЧС

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