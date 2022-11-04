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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Отрадном водитель сбил женщину и девочку, шедших на красный свет

4 ноября 2022 12:44
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В Отрадном водитель сбил женщину и девочку, шедших на красный свет

3 ноября  зарегистрировано 5 ДТП с пострадавшими. Сотрудниками ГИБДД выявлено 709 нарушений ПДД РФ.

В 18-05 час. в Отрадном  46-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21103» , двигаясь на разрешающий сигнал светофора по ул. Ленина, на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пешеходов 1983 и 2011 годов рождения, переходящих проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшая женщина-пешеход госпитализирована в лечебное учреждение, девочке оказана разовая медицинская помощь.

Теги: ДТП

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