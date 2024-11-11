В Отрадном дерево убило отца трех детей

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Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Самарского областного суда оставлено в силе решение Отрадненского городского суда от 13 мая 2024 года, вынесенное по иску прокурора г. Отрадного, о взыскании с администрации г.о. Отрадный в пользу трех несовершеннолетних компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей каждому.

Судебная коллегия согласилась с доводами прокурора, что именно в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации г.о. Отрадный своих должностных обязанностей по содержанию и благоустройству территории общего пользования 17 октября 2023 года в районе дома № 19 на ул. Отрадной г. Отрадного на прохожих упало дерево.

На месте происшествия от полученных травм скончался мужчина, на иждивении которого находилось трое детей.

Суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены или изменения решения Отрадненского городского суда и оставил апелляционную жалобу администрации без удовлетворения.