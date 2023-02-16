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В Отрадном автомобилистка сбила девочку

16 февраля 2023 12:58
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В Отрадном автомобилистка сбила девочку

15 февраля на территории региона зарегистрировано 11 ДТП, в которых пострадали 12 человек.

Одно из ДТП произошло в 13:53 в г. Отрадный. Женщина-водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем «Kia Rio», при движении по ул. Отрадной со стороны ул. Пионерской в районе дома № 20, совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода - девочку 2012 года рождения, перебегавшую проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода, справа налево по ходу движения автомобиля. С места ДТП девочка госпитализирована в лечебное учреждение.

Теги: ДТП

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