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В отношении водителя, нарушившего ПДД в Кинель-Черкасском районе, возбуждено уголовное дело

8 ноября 2021 13:28
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В отношении водителя, нарушившего ПДД в Кинель-Черкасском районе, возбуждено уголовное дело

Находясь на маршруте патрулирования в селе Кротовка сотрудники дорожно-патрульной службы Отдела МВД России по Кинель-Черкасскому району остановили автомобиль ВАЗ 21130, двигающийся с нарушением правил дорожного движения.

Во время общения, водитель 1990 года рождения сообщил полицейским, что он лишен водительского удостоверения, а в данный момент находится в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции отстранили мужчину от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но он ответил отказом. В ходе проверки личности нарушителя выяснилось, что в августе 2021 года он привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и лишён права управления транспортными средствами. Отделом дознания ОМВД России по Кинель-Черкасскому району в отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Теги: БДД

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