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В Оренбургской области остановили работу кафе после отравления посетителей

28 октября 2024 12:32
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В Оренбургской области остановили работу кафе после отравления посетителей

После массового отравления людей в Новотроицке Оренбургской области приостановили работу кафе Dina Pizza. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Работа предприятия общественного питания приостановлена с 24 октября, сотрудники отстранены от работы», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора проводят санитарно-эпидемиологическое расследование. В рамках противоэпидемических мероприятий обследуют заболевших и сотрудников производства, также проводятся медицинские осмотры персонала предприятия.

В отношении владеющего кафе индивидуального предпринимателя также составлен протокол о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Материалы переданы в суд.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, все пострадавшие получают необходимую медпомощь в городском стационаре и в амбулаторных условиях, пишут "Известия". 

Накануне в минздраве Оренбургской области сообщили «Известиям», что в Новотроицке 15 человек попали в больницу с острой кишечной инфекций. Как сообщили в СУ СК РФ по региону, местные жители поступили в больницу с сальмонеллезом, после того как поели в одном из пунктов общественного питания. Организована проверка.

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