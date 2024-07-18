В Октябрьске горело неэксплуатируемое здание

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Четыре человека личного состава принимали участие в борьбе с огненной стихией.



Утром в 6 часов 2 минуты диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре в городском округе Октябрьск на улице Мичурина.

К месту вызова был направлен расчет пожарно-спасательной части № 106 Отряда № 37 в составе 4 человек.

По прибытии в 6 часов 11 минут пожарные установили, что горит неэксплуатируемое здание на площади 20 квадратных метров.

На защиту соседних строений был подан 1 ствол «Б».

Уже через шесть минут после прибытия наших огнеборцев была объявлена локализация пожара, а в 6 часов 55 минут зафиксирована полная ликвидация последствий пожара.

Пострадавших при пожаре, к счастью, нет.

Причины возгорания устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"