В Октябрьске горело неэксплуатируемое здание

Четыре человека личного состава принимали участие в борьбе с огненной стихией.
Утром в 6 часов 2 минуты диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре в городском округе Октябрьск на улице Мичурина.
К месту вызова был направлен расчет пожарно-спасательной части № 106 Отряда № 37 в составе 4 человек.
По прибытии в 6 часов 11 минут пожарные установили, что горит неэксплуатируемое здание на площади 20 квадратных метров.
На защиту соседних строений был подан 1 ствол «Б».
Уже через шесть минут после прибытия наших огнеборцев была объявлена локализация пожара, а в 6 часов 55 минут зафиксирована полная ликвидация последствий пожара.
Пострадавших при пожаре, к счастью, нет.
Причины возгорания устанавливаются.