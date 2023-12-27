В Новокуйбышевске в 70 метрах от берега рыбак провалился в промоину

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26 декабря спасатели поисково-спасательного отряда города Новокуйбышевск и спасательной станции «Центральная» проводили поисково-спасательные работы на акватории реки Волга около водозабора поселка Гранный.

В 70 метрах от берега рыбак провалился в промоину. В 07.59 от Новокуйбышевской спасательной станции вышел аэроглиссер «Север», а от спасательной станции «Центральная» СВП «Нептун». Через 20 минут спасатели подняли рыбака на борт спасательного судна. Мужчина 1949 года рождения получил сильное переохлаждение. В 08.40 пострадавшего передали врачам скорой медицинской помощи, сообщает ПСС по Самарской области.