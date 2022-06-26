В ночном клубе в ЮАР погибли 22 подростка

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Количество погибших в воскресенье, 26 июня, в ночном клубе города Ист-Лондон в Южно-Африканской Республике выросло до 22 человек. Об этом написал президент республики на своей странице в Twitter (доступ к ресурсу на территории РФ ограничен на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля), сообщают "Известия".

«Приношу глубочайшие соболезнования семьям 22 подростков, погибших ранним утром в районе Сценери», — написал лидер республики.

Обстоятельства произошедшего в настоящий момент выясняются. Причина смерти граждан не установлена.

Фото: REUTERS/Stringer/"Известия"