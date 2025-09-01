В ночь на понедельник, 1 сентября, в Самарской области снова работали силы ПВО

168

В ночь на понедельник, 1 сентября, в Самарской области работали силы ПВО. Об этом сообщили представители Минобороны РФ, пишет 63.ру.

По их словам, в период с полуночи до 5:00 по московскому времени в небе над Россией уничтожили и перехватили 50 БПЛА самолетного типа:

16 — над акваторией Черного моря;

12 — над Белгородской областью;

7 — над акваторией Азовского моря;

4 — над Саратовской областью;

по 3 — над Самарской и Оренбургской областями и Татарстаном;

2 — над Краснодарским краем.

Ранее в Самарской области объявляли угрозу атаки БПЛА. Она действовала с 2:45 до 7:47 по самарскому времени. Также Росавиация вводила запрет на полеты в аэропорте Курумоч. Он действовал с 2:57 до 7:13 по местному времени.

«В период действия ограничений на запасной аэродром „ушли“ четыре самолета, летевших в Самару», — заявили в Росавиации.