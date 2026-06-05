В ночь на 5 июня в Самарской области прозвучал сигнал воздушной тревоги

Регион вновь оказался под угрозой ракетной атаки около 2:45. Воздушное пространство было закрыто, аэропорт Курумоч приостановил работу.

Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о введении в области плана «Ковёр». «Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если Вы находитесь на улице или в транспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место», — написал глава региона в MAX.

Впрочем, уже около 4 часов утра прозвучал отбой. О прилётах, разрушениях или повреждениях не сообщается, пишет Самара-АиФ.