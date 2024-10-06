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В Нефтегорском районе 70-летний водитель врезался в стоящую ГАЗель

6 октября 2024 13:19
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В Нефтегорском районе 70-летний водитель врезался в стоящую ГАЗель

5 октября на территории региона зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 4 человека. 

Одно из ДТП произошло в 04:05 в Нефтегорском районе. На 74 км автодороги «Подъезд к г. Оренбург» от М-5 «Урал», 70-летний водитель, управляя автомобилем Lada 212140, двигаясь со стороны г. Самара в направлении г. Нефтегорск, не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за транспортным средством и совершил наезд на стоящее транспортное средство ГАЗель 172422, под управлением 45-летнего мужчины, который совершил остановку в разрешенном месте. 70-летний водитель госпитализирован.

Теги: ДТП

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