В МВД посоветовали класть трубку после предложений перевести деньги

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После предложений перевести деньги на «безопасный счет» надо класть трубку. Об этом 8 января сообщили в пресс-центре МВД России.

«Если в ходе телефонного разговора собеседник предлагает снять денежные средства и передать их для внесения на безопасный счет, это мошенники. Необходимо прекратить разговор», — сообщили ТАСС в ведомстве.

В МВД добавили, что сотрудники кредитных организаций не спрашивают своих клиентов о денежных средствах, поскольку имеют доступ к информации по счетам. Необходимо очень внимательно относиться к звонкам, чтобы не стать жертвой мошенников.

Ранее, 2 января, МВД РФ заявили, что для взлома мобильных телефонов мошенники начали использовать схему с установкой на мобильное устройство жертвы приложений для оплаты услуг ЖКХ или записи на прием к врачу. Уточнялось, что данные приложения на самом деле предназначены не для этого. С их помощью мошенники получают удаленный доступ к мобильному устройству и крадут денежные средства с карт владельцев, пишут "Известия".