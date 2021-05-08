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В Мурманске из-за взрыва самогонного аппарата погибли мужчина и ребенок

8 мая 2021 14:34
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По предварительной информации, причиной смерти стало отравление газом.

Два человека, в том числе ребенок, погибли в Мурманске в результате взрыва самогонного аппарата, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе следственного управления СК РФ по Мурманской области, передает ТАСС.

"По факту гибели мужчины 1990 года рождения и ребенка 2012 года рождения следственным отделом по Мурманску возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Установлено, что в утреннее время 8 мая в квартире одного из домов по улице О. Кошевого произошла разгерметизация самогонного аппарата. В результате произошедшего мужчина и его сын погибли", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной смерти стало отравление газом. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли доказательства, в том числе самогонный аппарат. Назначены судебно-медицинские, пожарно-технические экспертизы.

Теги: взрыв Мурманск самогонный аппарат

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