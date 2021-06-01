В Москве мошенники выманили у 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны 400 тысяч рублей

84

В Москве мошенники выманили у 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина 400 тысяч рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает РИА Новости.

Пенсионер рассказал, что некто позвонил ему на домашний телефон, представился сотрудником правоохранительных органов и убедил снять деньги с банковского счета. Затем сумму нужно было передать третьему лицу. Это якобы было необходимо для поимки мошенника.

Волк уточнила, что следователи в тот же день открыли уголовное дело по статье "Мошенничество". Расследование взяли на контроль в ГУ МВД по Москве.

Василий Гаврилович Пронин — участник битвы на Курской дуге. Во время недавнего парада Победы 9 мая он сидел рядом с Владимиром Путиным, который укрыл ветерана курткой от холода.

Фото: Алексей Майшев/"Известия"