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По оперативным данным, в аварии поезда в Мурманской области пострадали 11 человек, в том числе подросток.
В машине скорой помощи умерла женщина пострадавшая при столкновении поездов в Мурманской области 
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В машине скорой помощи умерла женщина пострадавшая при столкновении поездов в Мурманской области 

18 декабря 2024 22:48
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По оперативным данным, в аварии поезда в Мурманской области пострадали 11 человек, в том числе подросток.

Женщина умерла в машине скорой помощи после столкновения грузового и пассажирского поездов в Мурманской области. Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе РЖД, пишут "Известия".

«К сожалению, одна из пострадавших в результате схода поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург скончалась в машине скорой помощи», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

В компании выразили соболезнования родным и близким погибшей, а также пообещали оказать необходимую поддержку ее семье — родственникам погибшей РЖД выплатит 2 млн 200 тыс. рублей.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что при аварии пострадали 11 человек.

«По оперативным данным, в аварии поезда в Мурманской области пострадали 11 человек, в том числе подросток. Состояние пятерых из них оценивается как тяжелое, шесть человек, включая подростка, [находятся] в состоянии средней степени тяжести. Пострадавшие эвакуированы в Кандалакшскую ЦРБ. Один человек погиб», — сказал он журналистам.

Столкновение двух поездов произошло ранее в этот день при прибытии пассажирского на станцию Княжая в Мурманской области. По данным пресс-службы РЖД, пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом. В результате столкновения с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и несколько грузовых. В момент аварии в пассажирском поезде находились 326 человек.

После столкновения поездов транспортное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).

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