В магазины Самарской области могли попасть опасные сыры

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Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве рассказали, что в магазинах губернии может находится молочная продукция под маркой ООО "Кизлярские сыры" (Кизлярский район, с. Тушиловка), однако деятельность предприятия была прекращена в декабре 2024 года.



В частности, это коснулось производства следующих продуктов: сыр из коровьего молока, из козьего молока, из смеси коровьего и козьего молока, из овечьего молока, из смеси коровьего и овечьего молока, сыр с вкусовыми компонентами и без, сыр копченый.



Качество продукции покупатель может проверить с помощью цифрового кода, указанного на упаковке. Это можно сделать в приложении "Честный знак" (0+), пишет Сова.