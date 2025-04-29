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В магазины Самарской области могли попасть опасные сыры

29 апреля 2025 11:44
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В магазины Самарской области могли попасть опасные сыры

Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве рассказали, что в магазинах губернии может находится молочная продукция под маркой ООО "Кизлярские сыры" (Кизлярский район, с. Тушиловка), однако деятельность предприятия была прекращена в декабре 2024 года.

В частности, это коснулось производства следующих продуктов: сыр из коровьего молока, из козьего молока, из смеси коровьего и козьего молока, из овечьего молока, из смеси коровьего и овечьего молока, сыр с вкусовыми компонентами и без, сыр копченый.

Качество продукции покупатель может проверить с помощью цифрового кода, указанного на упаковке. Это можно сделать в приложении "Честный знак" (0+), пишет Сова.

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