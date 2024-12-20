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В Красноярском районе в ДТП погиб человек

20 декабря 2024 12:08
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В Красноярском районе в ДТП погиб человек

19 декабря на территории Самарской области зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 11 человек, один - погиб. 

Одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в 19:50 в Красноярском районе. Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует, что женщина 1988 года рождения, управляя автомобилем LADA Granta, двигалась по 1057 км автодороги М-5 «Урал» со стороны Самары в сторону Уфы. В пути следования выехала на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустила столкновение с грузовым автомобилем КамАЗ в составе полуприцепа, под управлением 34-летнего мужчины, движущимся во встречном направлении. Водитель легкового автомобиля скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, ее пассажир – 9-летний мальчик госпитализирован.

Теги: ДТП

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