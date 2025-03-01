В Красноярском районе водитель врезался в две машины

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28 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 8 человек.

Одно из ДТП произошло в Красноярском районе. На 1052,37 км автодороги «М-5 Урал» в 17:49 54-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Tiguan, зарегистрированном в Республике Татарстан, двигался со стороны Самары в сторону Уфы. В пути следования он нарушил безопасную дистанцию до двигавшихся попутно автомобилей: KIA Ceed, зарегистрированном в Омской области, под управлением мужчины 1974 года рождения, и Nissan X-Trail, под управлением 41-летнего водителя, допустив с ними столкновение. С места ДТП госпитализирован предполагаемый правонарушитель. Водителю а/м KIA Ceed медиками рекомендовано амбулаторное лечение.