В Красноярском районе водитель ответит за смерть человека

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Красноярским районным судом Самарской области вынесен приговор в отношении 40-летнего водителя. Он признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть другого лица).

Судебным следствием установлено, что в августе 2024 года мужчина, управляя автомобилем марки Toyota Land Cruiser 200 VX на 373 километре автодороги Казань-Буинск-Димитровград-подход к г. Самара на территории Красноярского района Самарской области не предоставил преимущество при пересечении перекрестка автомобилю марки Volkswagen Polo, в результате чего произошло столкновение двух транспортных средств.

В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen Polo скончался на месте.

Подсудимый признал вину, возместил семье погибшего материальные расходы на сумму 423 тысячи рублей и добровольно выплатил компенсацию морального вреда в размере 955 тысяч рублей.

Приговором определено к отбыванию 2 года лишения свободы, назначенное наказание суд определил считать условным с испытательным сроком 2 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.