Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцев приглашают к участию в открытом международном проекте «Таланты России»
Самарцев приглашают к участию в открытом международном проекте «Таланты России»
Тольяттинец, обвиняемый в хищении денег у Ларисы Долиной, остался под стражей
Тольяттинец, обвиняемый в хищении денег у Ларисы Долиной, остался под стражей
В Красноярском районе водитель ответит за смерть человека
В Красноярском районе водитель ответит за смерть человека
Весной 2025 года из Самарской области отправятся тематические поезда
Весной 2025 года из Самарской области отправятся тематические поезда
В Самаре дворники будут убирать снег с прилотковой части автомобильных дорог
В Самаре дворники будут убирать снег с прилотковой части автомобильных дорог
В Москве повысят штраф за неоплату парковки для юрлиц до 50 тыс. рублей
В Москве повысят штраф за неоплату парковки для юрлиц до 50 тыс. рублей
На Обходе Красного Яра будет осуществляться весовой контроль
На Обходе Красного Яра будет осуществляться весовой контроль
Тольяттинка пыталась сбыть наркотик мефедрон
Тольяттинка пыталась сбыть наркотик мефедрон
Наверх
Самара  -13 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.1
0.82
EUR 103.66
0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре сообщили о старте сетевого проекта в честь юбилея Сергея Есенина
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция, посвященная самарскому конструктивизму
Клиенты билайна из Самарской области провели 38 лет в разговорах с эффектом присутствия
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Красноярском районе водитель ответит за смерть человека

24 января 2025 13:52
82
В Красноярском районе водитель ответит за смерть человека

Красноярским районным судом Самарской области вынесен приговор в отношении 40-летнего водителя. Он признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть другого лица).

Судебным следствием установлено, что в августе 2024 года мужчина, управляя автомобилем марки Toyota Land Cruiser 200 VX на 373 километре автодороги Казань-Буинск-Димитровград-подход к г. Самара на территории Красноярского района Самарской области не предоставил преимущество при пересечении перекрестка автомобилю марки Volkswagen Polo, в результате чего произошло столкновение двух транспортных средств.

В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen Polo скончался на месте.

Подсудимый признал вину, возместил семье погибшего материальные расходы на сумму 423 тысячи рублей и добровольно выплатил компенсацию морального вреда в размере 955 тысяч рублей.

Приговором определено к отбыванию 2 года лишения свободы, назначенное наказание суд определил считать условным с испытательным сроком 2 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре машина врезалась в автомобиль, снежный вал и забор
24 января 2025, 11:49
В Самаре машина врезалась в автомобиль, снежный вал и забор
Пассажир Honda – 58-летняя женщина доставлена в больницу. Происшествия
187
В Красноармейском районе в ДТП пострадали двое
23 января 2025, 13:18
В Красноармейском районе в ДТП пострадали двое
Пассажир, 33-летняя женщина – госпитализирована. Происшествия
392
В Кинельском районе взыскана компенсация морального вреда в результате ДТП, в котором погиб пассажир мотоцикла
22 января 2025, 14:02
В Кинельском районе взыскана компенсация морального вреда в результате ДТП, в котором погиб пассажир мотоцикла
Мужчина, управляя служебным автомобилем с прицепом, совершил нарушение правил дорожного движения. Общество
665
В центре внимания
На Обходе Красного Яра будет осуществляться весовой контроль
24 января 2025  13:31
На Обходе Красного Яра будет осуществляться весовой контроль
81
Зарегистрироваться на «Лыжню России» можно на портале Госуслуг
24 января 2025  12:52
Зарегистрироваться на «Лыжню России» можно на портале Госуслуг
130
В Самаре работает «горячая линия» по вопросам незаконного распространения наркотических средств
24 января 2025  12:46
В Самаре работает «горячая линия» по вопросам незаконного распространения наркотических средств
163
В Самаре завершили отбор общественных пространств для благоустройства
24 января 2025  12:05
В Самаре завершили отбор общественных пространств для благоустройства
161
Оксана Губа возглавила Правовой департамент Администрации городского округа Самара
22 января 2025  14:53
Оксана Губа возглавила Правовой департамент Администрации городского округа Самара
870
Весь список