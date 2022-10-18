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В Красноярском районе водитель без прав врезался в грузовик и погиб

18 октября 2022 11:31
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В Красноярском районе водитель без прав врезался в грузовик и погиб

17 октября на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП, в которых пострадали 9 человек и 1 погиб.

Одно из ДТП произошло в 19:30 в Красноярском районе Самарской области. Водитель 1988 года рождения, лишенный права управления транспортным средством (с начала 2022 года к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 7 раз), находясь за рулем автомобиля «Chevrolet Aveo», двигался по трассе «Казань-Буинск-Ульяновск-подъезд к городу Самара». На 381 км автодороги совершил выезд на встречную полосу и допустил столкновение с транспортным средством «Scania» под управлением водителя 1961 года рождения. 33-летний водитель автомобиля «Chevrolet Aveo» скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

Теги: ДТП

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