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В Красноярском районе столкнулись два грузовика и УАЗ

30 марта 2024 13:04
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В Красноярском районе столкнулись два грузовика и УАЗ

29 марта на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых пострадало 2 человека. 

Одно из ДТП произошло в 17-54 в Красноярском районе. 24-летняя женщина-водитель управляя грузовым автомобилем Howo, двигалась по автодороге «Урал Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа Челябинск». В пути следования при перестроении не уступила дорогу автомобилю Mercedes-Benz, под управлением 23-летнего водителя, и допустила столкновение. От удара Mercedes-Benz  совершил столкновение с автомобилем УАЗ, под управлением 34-летнего водителя. После чего УАЗ опрокинулся на левый бок. На месте ДТП телесные повреждения получил водитель автомобиля УАЗ, отпущен домой.

Теги: ДТП

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