В Красноярском районе произошло ДТП на встречке

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10 января на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых 5 человек получили ранения различной степени тяжести, один человек погиб.

Одно из ДТП произошло в 15:10 в Красноярском районе. Водитель 1979 года рождения, стаж вождения которого составляет 18 лет, двигался на автомобиле «Lada Granta» по автодороге «М-5 «Урал»-Красный Яр-Городцовка».

По предварительной информации, он совершил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «УАЗ Патриот», под управлением водителя 1959 года рождения. Два пассажира автомобиля «Lada Granta», один из них несовершеннолетний 2005 года рождения, были госпитализированы в медицинское учреждение.