В Красноярском районе приостановлена деятельность небезопасного реабилитационного центра

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Прокуратурой Красноярского района проведена проверка исполнения обществом с ограниченной ответственностью «Двенадцатый шаг» федерального законодательства о пожарной безопасности.

Проверкой установлено, что ООО «Двенадцатый шаг» использует частный жилой дом для круглосуточного проживания в нем лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость, то есть не в соответствии с функциональным назначением здания.

Ранее в адрес директора организации вносилось представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого нарушения не устранены.

Осуществление организацией деятельности с нарушением требований законодательства о пожарной безопасности создает опасность причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Прокуратурой района направлено исковое заявление в Красноярский районный суд о прекращении деятельности организации в жилом доме.

В рамках производства по исковому заявлению по ходатайству прокуратуры района судом приняты меры по обеспечению иска в виде приостановления деятельности организации до вступления решения в законную силу.

Отделением судебных приставов-исполнителей на основании выданного исполнительного листа деятельность организации приостановлена.

Иск находится на рассмотрении.