В Красноярском районе пенсионер погиб на даче в колодце

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9 июня в 11.33 спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области приняли вызов в Красноярский район СНТ «Зеленая роща». На территории дачного массива в колодце был обнаружен погибший мужчина 1953 года рождения. За помощью к спасателям обратились родственники погибшего. Глубина колодца была 4 метра, из них два было заполнено водой. Спасатели, используя альпинистское и водолазное снаряжение извлекли погибшего из колодца. В 13.09 работы на месте происшествия были окончены. Задействовано 4 спасателя. Детали происшествия предстоит установить правоохранительным органам.

Фото: ПСС по Самарской области