Я нашел ошибку
Главные новости:
Во «Дворце ветеранов» для пенсионеров сотрудники полиции и представители Общественного совета при ГУ МВД СО организовали профилактическую встречу.
В Самарской области проходит акция «Школа безопасности для пенсионеров»
"РКС-Самара" срочно убирают гаражи, незаконно зависшие над коммуникациями
"РКС-Самара" срочно убирают гаражи, незаконно зависшие над коммуникациями
Влюбленные из Самары сыграют свадьбу на проекте телеканала «Пятница!»
Влюбленные из Самары сыграют свадьбу на проекте телеканала «Пятница!»
В Самаре ищут уборщиков для Дворца спорта имени Владимира Высоцкого
В Самаре ищут уборщиков для Дворца спорта имени Владимира Высоцкого
Стерлядь не исключили из Красной книги Самарской области
Стерлядь не исключили из Красной книги Самарской области
Самарским собакам разрешили лаять по ночам
Самарским собакам разрешили лаять по ночам
МИД рекомендовал россиянам не ездить в три страны Ближнего Востока
МИД рекомендовал россиянам не ездить в три страны Ближнего Востока
Больше всего россияне любят работу в офисе из-за общения с коллегами
Больше всего россияне любят работу в офисе из-за общения с коллегами
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.22
0.47
EUR 101.23
0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Областная библиотека приглашает на концерт с участием артистов Самарского академического театра оперы и балета
Средники, субботники, экодесанты - в регионе продолжается месячник благоустройства
Самарский зоопарк приглашает отметить День космонавтики
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Красноярском районе на автодороге загорелся большегруз

11 апреля 2024 11:22
137
В Красноярском районе на автодороге загорелся большегруз

11 апреля в 00 часов 26 минут на пульт диспетчера пожарно –спасательной части поступило сообщение о возгорании большегруза на 1037 километре автодороги М-5. На место пожара были направлены два пожарных расчета. По прибытии к месту пожара было установлено, что горит открытым пламенем фура DAF, есть угроза распространения огня на прицеп.

Руководитель тушения пожара, оценив обстановку, присвоил пожару ранг 1-БИС. На тушение пожара были поданы 2 ствола «Б» и один ствол генератора пены средней кратности – 600. Полностью пожар был ликвидирован в 1 час 48 минут. В тушении пожара принимали участие 8 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники. На пожаре никто не пострадал.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Похвистневском районе на трассе загорелся грузовик
11 апреля 2024, 11:56
В Похвистневском районе на трассе загорелся грузовик
По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку. Происшествия
108
В Кошкинском районе ликвидировали пожар на площади 200 квадратных метров
10 апреля 2024, 11:22
В Кошкинском районе ликвидировали пожар на площади 200 квадратных метров
Горела сухая трава. Происшествия
257
В Сергиевском районе горела баня
10 апреля 2024, 11:08
В Сергиевском районе горела баня
Возгорание произошло на площади 15 квадратных метров. Происшествия
268
В центре внимания
12 апреля в Самаре пройдет первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства
11 апреля 2024  11:30
12 апреля в Самаре пройдет первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства
141
15 апреля на теле-радиопередающих станциях Самарской области пройдут плановые профилактические работы
11 апреля 2024  11:03
15 апреля на теле-радиопередающих станциях Самарской области пройдут плановые профилактические работы
162
Самарский губернатор заявил о необходимости совершенствования методики расчета тарифа на обслуживание газового оборудования
11 апреля 2024  09:19
Самарский губернатор заявил о необходимости совершенствования методики расчета тарифа на обслуживание газового оборудования
293
Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета ректоров вузов Самарской области.
10 апреля 2024  16:23
В Самаре обсудили концепцию научно-технологического развития региона
353
Ночью и утром 11 апреля местами в Самарской области ожидается туман
10 апреля 2024  13:17
Ночью и утром 11 апреля местами в Самарской области ожидается туман
305
Весь список