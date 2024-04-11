В Красноярском районе на автодороге загорелся большегруз

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11 апреля в 00 часов 26 минут на пульт диспетчера пожарно –спасательной части поступило сообщение о возгорании большегруза на 1037 километре автодороги М-5. На место пожара были направлены два пожарных расчета. По прибытии к месту пожара было установлено, что горит открытым пламенем фура DAF, есть угроза распространения огня на прицеп.

Руководитель тушения пожара, оценив обстановку, присвоил пожару ранг 1-БИС. На тушение пожара были поданы 2 ствола «Б» и один ствол генератора пены средней кратности – 600. Полностью пожар был ликвидирован в 1 час 48 минут. В тушении пожара принимали участие 8 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники. На пожаре никто не пострадал.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"