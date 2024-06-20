В Красноярском районе квадроцикл врезался в припаркованный автомобиль

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19 июня на территории региона зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 4 человека.

Одно из ДТП произошло в 01:30 час. в Красноярском районе. 25-летний водитель, находясь за рулем квадроцикла AVANTIS HUNTER, двигался по ул. Жемчужной в СНТ «Белозерки» Красноярского района. В пути следования у дома №127 «Н», не выбрал безопасную скорость, позволяющую обеспечить постоянный контроль за движением транспортного средства, и допустил наезд на припаркованный автомобиль Geely Tugella. Водитель доставлен в медучреждение, после чего отпущен.