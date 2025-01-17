В Красноярском районе горела животноводческая ферма

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Днем 16 января поступило сообщение, о пожаре на ферме крупного – рогатого скота в районе населенного пункта Береза.

На место пожара были направлены 4 расчета из Отряда № 41, расчет пожарно – спасательной части № 159 Отряда № 46, а также коллеги из Главного управления МЧС России по Самарской области и службы жизнеобеспечения.

На месте вызова было установлено, что горит животноводческая ферма на площади 700 квадратных метров.

На тушение пожара оперативно были поданы 6 стволов «Б», созданы 3 звена газодымозыщитной службы.

При проведении разведки был обнаружен работник фермы, который был эвакуирован. Также огнеборцы эвакуировали крупнорогатый скот.

Ликвидация открытого горения была объявлена в 13 часов 43 минуты. В настоящий момент ведутся разборка и проливка горящих конструкций.

В тушении пожара принимают участие 8 единиц специальной техники и 26 человек личного состава.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"