В Красноярском муниципальном районе дважды загоралась трава

115

14 апреля в 15 часов 50 минут на пульт связи поступило сообщение о том, что горит трава в районе 1095 километра трассы М-5. По прибытии к месту пожара было установлено, что горит трава на площади более 300 квадратных метров. На тушение пожара был подан 1 ствол «Б». Использовались два ранцевых огнетушителя, благодаря чему удалось избежать распространения огня. Полная ликвидация пожара была объявлена в 16 часов 51 минуту. В тушении пожара принимали участие 4 человека личного состава и 1 единица основной пожарной техники.



Также, в 16 часов 15 минут на пульт связи поступило сообщение о возгорании травы в районе поселка Звездный поселка городского типа Новосемейкино. По прибытии к месту пожара было установлено, что горит трава на площади более 900 квадратных метров. На тушение пожара был подан 1 ствол «Б» и использовались два ранцевых огнетушителя. Благодаря оперативным действиям огнеборцев огонь не перекинулся на жилые строения. Полная ликвидация пожара была объявлена в 17 часов 8 минут. В тушении пожара принимали участие 3 человека личного состава и 1 единица основной пожарной техники.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"