Депутаты предложили новые меры поддержки семей с детьми

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20 сентября 2024 года в Кирове состоялось 73-е заседание Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа. В работе Ассоциации приняли участие полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров, губернатор Кировской области Александр Соколов, руководители региональных законодательных органов власти.

В повестке, представленной координатором Ассоциации, председателем Законодательного Собрания Нижегородской области Евгением Люлиным, два основных вопроса: государственная поддержка семей с детьми и обеспечение сельхозтоваропроизводителей современными технологиями производства в регионах ПФО.

Открывая заседание, Игорь Комаров дал свою оценку по каждой теме. Он напомнил, что Президент Владимир Владимирович Путин первой из национальных целей развития России на предстоящее десятилетие определил сохранение людей, укрепление здоровья и повышение благополучия граждан. По словам полпреда, в регионах ПФО сельское население демонстрирует более высокие установки на рождаемость и создание многодетных семей.

Губернатор Александр Соколов рассказал об основных региональных мерах поддержки семей с детьми в Кировской области: «В регионе на сегодня действует 36 мер поддержки семей с детьми, и каждый год этот список расширяется: предоставление многодетным семьям бесплатных земельных участков, возможность их замены на денежную компенсацию, заключение социальных контрактов, выплаты регионального семейного капитала, «зарплаты» мамам – выплаты на первенца до средней заработной платы по региону. В год 650-летия Кирова в нашем регионе разработан и предложен работодателям базовый пакет мер поддержки для работающих женщин с детьми и для мам-студенток. В пакет входят, например, предоставление права на дополнительные дни отпуска, при необходимости перевод мамы на дистанционную работу, установление режима гибкого рабочего времени и другое».

Член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова отметила эффективность окружного проекта «Ментальное здоровье», который реализуется в ПФО при поддержке полпреда Президента России Игоря Комарова. В своем выступлении она обратила внимание, что без участия Ассоциации принимаемые меры в сфере семейной политики не были бы такими результативными.

Председатель Законодательного Собрания Кировской области Роман Береснев в основном докладе обобщил меры поддержки семей с детьми в регионах ПФО. Всего в Приволжье проживает порядка 3,8 млн. семей, из них свыше 357 тысяч многодетные. Для них в регионах реализуется более 400 мер социальной поддержки. Среди самых востребованных – предоставление семьям с тремя и более детьми бесплатных земельных участков, причем в 11 регионах взамен участка можно получить единовременную денежную выплату. Кроме того, парламентарий предложил ввести для многодетных родителей 4-дневную рабочую неделю, а также расширить направления использования регионального семейного капитала, сделать его бессрочным.

Отметим, что в Самарской области в сентябре 2024 г. губернатор Вячеслав Федорищев представил Программу социально-экономического развития региона, которая предполагает совершенствование и расширение действующих мер поддержки семей с детьми. К примеру, для получения региональной единовременной денежной выплаты «семейный капитал» при рождении или усыновлении третьего или последующих детей в размере 100 тысяч рублей больше не потребуются документы, подтверждающие вид и объемы понесенных расходов. Это значительно расширит круг получателей. Новая мера поддержки – предоставление единовременной денежной выплаты в размере 100 тысяч рублей женщинам от 18 до 25 лет, родившим первого ребенка. Кроме того, многодетные семьи, состоящие в очереди на предоставление земельных участков и нуждающиеся в улучшении жилищных условий, могут получить социальную выплату в размере 250 тысяч рублей взамен предоставления земельного участка.

В ходе обсуждения второго вопроса Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики Владимир Невоструев доложил о мерах по обеспечению сельхозтоваропроизводителей ПФО современной отечественной техникой и эффективными технологиями производства.

Игорь Комаров напомнил, что Глава государства Владимир Путин до 2030 года поставил задачи развития – увеличение объема производства продукции АПК не менее чем на 25% и обеспечение роста экспорта продукции не менее чем в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2021 года. Для достижения этих целей разрабатывается новый национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Полпред также подчеркнул, что вопросам НТР и укрепления технологического суверенитета в округе уделяется пристальное внимание, лучшие региональные практики, а также предложения могут быть вынесены для дальнейшего обсуждения на Совет округа.

Координатор Ассоциации законодателей ПФО, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин подвел итог обсуждения: «Госдуме и Правительству России направим целый блок инициатив, направленных на решение конкретных вопросов».

В эти дни, 20 и 21 сентября работает, в том числе и на Ассоциации законодателей, Александр Тихонов – подшефный полпреда Игоря Комарова, участник программы «Время героев», инициированной Главой государства Владимиром Путиным. В программе запланировано посещение кировского фонда «Защитники Отечества» и знакомство с деятельностью Центра управления регионом Кировской области.

Фото: пресс-служба ПФО