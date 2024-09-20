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Четырем жителям Красноярского района вынесен приговор  за хищение нефтепродуктов

20 сентября 2024 19:32
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Приговором суда осужденным назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 1 года до 2 лет 6 месяцев.

Собранные Красноярским межрайонным следственным отделом доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора четырем местным жителям. В зависимости от роли каждого они признаны виновными по статьям "Самовольное подключение к нефтепроводам, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Кража, совершенная организованной группой".

Установлено, что один из осужденных организовал преступную группу с целью тайного хищения и дальнейшей реализации нефтепродуктов. Злоумышленники тщательно готовились к совершению преступлений: подыскали необходимый инструмент, технику, средства связи, переоборудовали транспортное средство для скрытой перевозки похищенного.

"В октябре 2022 года двое осужденных, находясь на территории Красноярского района Самарской области, осуществили несанкционированную врезку в трубу напорного нефтепровода, причинив своими действиями собственнику ущерб на сумму около 90 тысяч рублей. После этого, участники преступной группы осуществили налив нефтепродуктов в автомобиль с заранее установленной в его полуприцепе емкостью для скрытой перевозки, а затем похищенное перелили в бензовоз для последующей транспортировки к месту хранения", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Деятельность преступной группы была пресечена сотрудниками правоохранительных органов после задержания транспортного средства на месте совершения преступления. Своими противоправными действиями злоумышленники нанесли материальный ущерб на сумму более 660 тысяч рублей.

Приговором суда осужденным назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 1 года до 2 лет 6 месяцев. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

 

Фото:   СУ СКР СО

 

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