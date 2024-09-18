В Самаре ведется компенсационное озеленение улицы Куйбышева после комплексного ремонта

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Благоустройство городских территорий и компенсационное озеленение улицы Куйбышева после комплексного ремонта, выполненного по дорожному нацпроекту: в Самаре продолжаются сезонные работы

Результативность актуальных сезонных работ на объектах благоустройства и озеленения, а также ближайшие планы обсудили на общегородском совещании.

Один из основных вопросов – координация деятельности подрядных организаций, которые трудятся по новым муниципальным контрактам на ремонт проезжих частей и тротуаров. Доведенное финансирование позволит этой осенью привести в порядок 22 участка автодорог и пешеходные зоны на 48 объектах.

С учетом того, что сроки у подрядчиков сжатые – дорожно-строительный сезон длится до конца октября, а объем работ значительный, дано поручение увеличить темпы ремонта. Особенно это касается организации работ на тротуарах.

Повышенное внимание уделяется ходу работ, которые предусмотрены после проведения комплексного ремонта УДС на улице Куйбышева, произведенного в границах улиц Венцека и Вилоновской по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

В настоящее время, в соответствии с агротехническими сроками, на обновленной улице идет компенсационное озеленение. С начала текущей недели на подготовленных локациях специалисты МП «Спецремстройзеленхоз» высаживают липы. Всего заготовлено 94 саженца.

На всех локациях будет работать система автополива, которая уже смонтирована. А пока, сразу после высадки деревьев, рабочие хорошо увлажняют почву, подвозя воду бойлерами.

Ежедневно планируется высаживать порядка 12 лип. Качество лип соответствует стандарту и требованиям, заложенным в контракте. Липы широколистные, штамбовые, на начальной стадии их кроны сформированы.

Помимо высадки деревьев, рабочие продолжают заполнять отдельные локации кустами кизильника.