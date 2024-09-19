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«Жигулёвские выходные» вошли в ТОП лучших национальных туристических маршрутов России

19 сентября 2024 10:51
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«Жигулёвские выходные» вошли в ТОП лучших национальных туристических маршрутов России

18 сентября 2024 года форуме-выставке по туризму ОТДЫХ Leisure состоялась презентация национального туристического маршрута «Жигулёвские выходные». В этот же день наградили ТОП лучших национальных туристических маршрутов России – выбор индустрии. Национальный туристический маршрут «Жигулёвские выходные» от ведущего туроператора Самарской области Туроператорской компании «Центр туристических программ «Пилигрим» был признан лучшим туристическим продуктом в номинации «Драйвер региона».

Врио министра туризма Самарской области Артур Абдрашитов совместно с представителями ведущих туроператорских компаний региона рассказал, что сегодня национальный туристическ маршрут «Жигулёвские выходные» является главной программой для путешествий по Самарской области. «Если говорить о наиболее востребованных туристических маршрутах, то тут, безусловно, нужно отметить национальный туристский маршрут «Жигулёвские выходные». Отправляясь в четырехдневное путешествие по маршруту «Жигулёвские выходные», туристы могут быть уверены – отдых будет насыщенным и подарит целую коллекцию эмоций. Приглашаем всех в Самарскую область!», – прокомментировал глава областного минтура.

Маршрут «Жигулёвские выходные» включает в себя посещение Сызрани, Тольятти и Самары и позволяет туристам за 4 дня познакомиться с основными достопримечательностями региона, включая Самарскую Луку – биосферный резерват, входящий в список ЮНЕСКО, и Жигулёвские горы.

Маршрут наполнен самыми интересными активностями: осмотр коллекции живописи Художественного музея Самары, и посещение единственной городской усадьбы в Самаре с «погружением» в детство писателя Алексея Толстого, дегустация «Жигулёвского», концепты и раритеты АВТОВАЗа в Тольятти, потрясающая Волга и Жигулёвские горы на Самарской Луке, неоготический замок Гарибальди на берегу Волги, мастер-класс по приготовлению местного торта «Паутинка», колокольный звон с башни Кремля в Сызрани.

Эксперты туристической отрасли неоднократно отмечали растущий интерес к Самарскому региону. Так, только в первом полугодии 2024 года туристический поток на территории Самарской области составил 2 млн 357 тыс. чел., что на 41,1 % больше аналогичного периода прошлого года. Бренд «национальный туристический маршрут» – это гарантия высоких стандартов качества, комфорта и безопасности. И признание профессиональным сообществом самарского маршрута «Жигулёвские выходные» в числе лучших по стране подтверждает, что Самарская область укрепляет свои позиции в качестве востребованного направления. 

Фото: Министерство туризма Самарской области

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