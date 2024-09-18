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Самарская область представляет свои туристические возможности на Форуме-выставке по туризму ОТДЫХ Leisure

18 сентября 2024 12:06
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Самарская область представляет свои туристические возможности на Форуме-выставке по туризму ОТДЫХ Leisure

17 сентября 2024 года состоялось открытие 30-го юбилейного Международного форума-выставки по туризму ОТДЫХ Leisure, который традиционно знаменует старт нового осенне-зимнего туристического сезона. В текущем сезоне отраслевые задачи мероприятия – интеграция обновленной концепции отдыха для россиян, где «Качество жизни в центре внимания».

В этом году Самарская область выступает регионом-партнером Международного форума-выставки по туризму. Регион представлен объединенным стендом, на котором о туристических возможностях, программах и новинках осеннего и зимнего отдыха в регионе рассказывают ведущие организации отрасли туризма региона. Это представители регионального Туристско-информационного центра, городских округов Самара и Тольятти, туроператорских компаний Самарской области, гостиниц и загородных комплексов, эко-парков и СПА-комплексов. Особое внимание на выставке будет уделено презентации национального туристического маршрута «Жигулевские выходные».

О развитии туризма в Самарской области, как о направлении, которое играет заметную роль в экономике региона, неоднократно говорил Глава региона Вячеслав Федорищев. Комплексное развитие туристической отрасли предполагает работу в различных направления, ключевым из которых является организация туристической инфраструктуры. По словам руководителя области, создаваемые и модернизированные инфраструктурные объекты должны быть комфортными, прежде всего, для жителей региона. «Туризм – это не только и не столько для тех, кто к нам приезжает. Туризм – для нас всех, для тех, кто живет здесь», – подчеркивал Вячеслав Федорищев.

Участие в Международном форуме-выставке по туризму ОТДЫХ Leisure позволит Самарской области продемонстрировать свои туристические возможности для новых партнеров из других регионов России, а также зарубежных стран.  «Нам оказана большая честь – быть в этом году регионом-партнером 30-го юбилейного Международного форума-выставки по туризму ОТДЫХ Leisure, крупнейшего мероприятия перед осенне-зимним туристическим сезоном. Сегодня большое количество регионов нашей страны могут предложить массу интересных программ для туристов как осенью, так и зимой. В Самарской области сейчас прекрасное время для отдыха – началась золотая осень, и сегодня большое количество туристов специально приезжает к нам для того, чтобы любоваться красивыми волжскими берегами и Жигулёвскими горами, отдохнуть в городах, населенных пунктах и загородных объектах. Чтобы более подробно познакомиться с разнообразием туристических возможностей, приглашаем всех участников и посетителей форума-выставки на стенд Самарской области», – поприветствовал присутствующих министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Одной из ярких тем 30-го юбилейного Международного форума-выставки по туризму ОТДЫХ Leisure стала сессия на тему «Неочевидная аналитика: шокирующие факты и впечатляющие цифры», модератором которой выступил министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов. Зачастую знакомство с невидимыми фактами, скрытыми цифрами и значимыми закономерностями дает возможность бизнесу безошибочно и эффективно определять верное направление и двигаться к успеху. Вниманию участников отраслевого события были представлены эксклюзивные данные, подготовленные ведущими игроками аналитических центров и департаментов корпораций для иллюстрации длинных трендов, которые стоит учитывать при планировании стратегий в туристическом бизнесе. «В современной практике работы крайне важно использовать различные источники информации, начиная от официальной статистической и опросных методов получения информации, а также современных технологий аналитики «больших данных». Использование целого спектра источников информации помогает увидеть достоверную и полноценную картину развития отрасли туризма и отдельных ее направлений, а также принять правильные управленческие решения», – рассказал Артур Абдрашитов.

ОТДЫХ Leisure – масштабное деловое мероприятие для выездного, въездного и внутреннего туризма, решающее в течение последних 30 лет задачи круглогодичного спроса на путешествия по России и зарубежью. Мероприятие отличает интегральность и широкий спектр профессиональных тем, открытость взаимодействия бизнеса и государства, ориентация на инновационные подходы, обеспечивающие новые стандарты качества жизни россиян, упор на экологичность, национальную идентичность с учетом государственной стратегии и эффективность при формировании комфортной туристической среды. 

Форум служит дискуссионной площадкой для профессионалов сферы туризма, представляет прогрессивному бизнес-сообществу и государственной власти принципиально новый формат делового общения, постановки задач, обсуждения стратегий и выработки ответных решений на вызовы, в период бурной трансформации мировой экономики.

Фото: Министерство туризма Самарской области

Теги: В центре внимания

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