В Самаре в Музее Модерна состоится открытие выставки «Новый символизм: Гиперборея и киберпространство»

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21 сентября 16:00 в Музее Модерна состоится открытие выставки «Новый символизм: Гиперборея и киберпространство»



Музей Модерна и галерея «Виктория» представляют выставку, посвященную символистской поэтике в современном искусстве.



Символизм во многом был проявлением художественной утопии, созданием мира, в котором стирались социальные и религиозные границы, а в фантастических пейзажах бродили архетипические персонажи. Этот мир равенства, всевластия добра и зла и бессмертия души напоминает нам о современных компьютерных играх, которые являются неотъемлемой частью эстетики «нового символизма».



Выставка включает в себя произведения четырнадцати самарских, петербургских, нижегородских и московских авторов, которые используют в своих работах опыт символизма и игр, описывая трансцендентный мир, полный маршрутов и порталов.



Художники: Ольга Аксенова (Москва), Анна Андржиевская (Санкт-Петербург), Александра Гарт (Санкт-Петербург), Евгений Греки (Самара), Алиса Гулканян (Москва/Казань), Кирилл Гуров (Самара), Анастасия Деревякина (Самара), Алексей Журавлев (Самара), Дмитрий Кадынцев (Самара/Москва), Ася Маракулина (Санкт-Петербург), Вадим Михайлов (Санкт-Петербург), Галя Фадеева (Санкт-Петербург), Артем Филатов (Нижний Новгород), Владимир Чернышев (Нижний Новгород).



Работы предоставлены галереями Anna Nova, Марины Гисич, KZ Gallery, MYTH, Name Gallery, а также частными коллекционерами.



Кураторы: Сергей Баландин, Евгений Кузьмичев



Адрес: Музей Модерна, Красноармейская 15

На открытие вход свободный

12+

Остальные дни: 200 / 150