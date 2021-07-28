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В Красноярском крае в природном парке "Ергаки" медведь напал на туристов

28 июля 2021 17:31
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Один человек погиб. К месту нападения медведя на туристов вылетел вертолет.

Следственно-оперативная группа вылетела в природный парк "Ергаки" в Красноярском крае, где медведь напал на туристов, сообщили в среду журналистам в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии, передает ТАСС.

Ранее администрация парка "Ергаки" сообщила, что медведь напал на группу туристов из четырех человек, один человек погиб.

"На место происшествия направилась следственно-оперативная группа на вертолете. Сообщили о нападении сами туристы, которым удалось убежать. Тело пока не обнаружено. Очень труднодоступная местность", - сообщили в пресс-службе.

В СК уточнили ТАСС, что медведь напал на москвича 1979 года рождения. Остальные туристы в течение пяти-шести часов добирались до точки, где есть связь, чтобы сообщить о произошедшем. Пока подтвержденных данных о гибели туриста нет.

 

Фото:   pixabay

Теги: Красноярский край медведь туристы

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