В Красноглинском районе Самары водитель сбил женщину

Я нашел ошибку
Главные новости:
Низкие температуры не испугали тольяттинцев и позволили начать зиму ярко и интересно.
Фестиваль активного отдыха «Жигулёвское море. Варежки» в Тольятти посетили более 17 тысяч человек
Будьте внимательны и осторожны!
12 декабря в Самарской области ожидается усиление ветра
До окончания приема заявок на конкурс осталась неделя.
Самарская область в десятке лидеров по количеству участников конкурса «Это у нас семейное»
Российский триколор: на самарской телебашне в День Конституции включит тематическую подсветку
билайн бизнес расширил возможности для безопасной идентификации пользователей в сервисе «Управляемый Wi-Fi».
Подключаться к гостевому Wi-Fi от билайн бизнес теперь можно через пуш-сообщения
Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено и привлечено к ответственности 44 водителя за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.
ГИБДД СО: итоги целенаправленных рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни
В Самаре компенсация будет выплачена дольщикам, купившим жилье у застройщика ООО «Прогресс-Н» по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, блок-секц. 1А, 2А.
255 дольщиков Самарской области получат денежные компенсации
Должностные оклады увеличится у врачей, учителей, педагогов дополнительного образования, воспитателей детских садов, работников социальной защиты.
Дмитрий Азаров принял решение о повышении зарплат работников бюджетной сферы
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.64
-0.93
EUR 98.84
-0.97
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Фестиваль активного отдыха «Жигулёвское море. Варежки» в Тольятти посетили более 17 тысяч человек
В Музее-галерее «Заварка» в Самаре близится смена экспозиции
В КРЦ "Звезда" в Самаре выбрали самых веселых и находчивых среди работающей молодежи
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Красноглинском районе Самары водитель сбил женщину

11 декабря 2023 13:38
193
В Красноглинском районе Самары водитель сбил женщину

10 декабря на территории региона зарегистрировано 1 ДТП, в котором пострадал 1 человек. 

Одно из ДТП произошло в 15:05 час. в Красноглинском районе г. Самара.  58-летний водитель, находясь за рулем автомашины Škoda Octavia, двигался по Московскому шоссе в направлении Красноглинского шоссе. В пути следования напротив дома №2 «А», в нарушение требований п.14.1 ПДД РФ, не уступил дорогу и допустил наезд на 46-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С места происшествия женщина госпитализирована.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Шенталинском районе парень привязал тюбинг к машине и опрокинул 16-летнюю девушку
10 декабря 2023, 13:25
В Шенталинском районе парень привязал тюбинг к машине и опрокинул 16-летнюю девушку
Несовершеннолетняя получила травмы и была доставлена в лечебное учреждение. Происшествия
440
В Самаре 20-летний водитель сбил пешехода
09 декабря 2023, 12:30
В Самаре 20-летний водитель сбил пешехода
ДТП произошло в Железнодорожном районе Происшествия
611
В Советском районе Самары водитель сбил пожилую женщину
08 декабря 2023, 10:56
В Советском районе Самары водитель сбил пожилую женщину
Он двигался задним ходом по внутридворовому проезду ул. Физкультурная. Происшествия
419
В центре внимания
В Самаре появится новая маршрутка
11 декабря 2023  13:40
В Самаре появится новая маршрутка
181
В Самарской области заработала третья очередь семенного завода
11 декабря 2023  12:44
В Самарской области заработала третья очередь семенного завода
214
В Самарской области назвали обладателей Национальной премии «Бизнес-успех»
11 декабря 2023  10:47
В Самарской области назвали обладателей Национальной премии «Бизнес-успех»
252
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День Героев Отечества
9 декабря 2023  11:14
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День Героев Отечества
652
Приветствуя участников церемонии награждения, глава региона отметил, что с Героями Отечества связана вся славная история нашей страны.
8 декабря 2023  14:49
Губернатор Дмитрий Азаров вручил награды самарцам – участникам специальной военной операции
745
Весь список