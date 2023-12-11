В Красноглинском районе Самары водитель сбил женщину

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10 декабря на территории региона зарегистрировано 1 ДТП, в котором пострадал 1 человек.

Одно из ДТП произошло в 15:05 час. в Красноглинском районе г. Самара. 58-летний водитель, находясь за рулем автомашины Škoda Octavia, двигался по Московскому шоссе в направлении Красноглинского шоссе. В пути следования напротив дома №2 «А», в нарушение требований п.14.1 ПДД РФ, не уступил дорогу и допустил наезд на 46-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С места происшествия женщина госпитализирована.