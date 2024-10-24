В Красноармейском районе горели магазин и бар

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Рано утром 24 октября в 04:40 диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в селе Красноармейское по переулку Космонавтов горит помещение магазина и бара.

Незамедлительно к месту вызова были направлены два пожарных расчета пожарно-спасательной части № 126.

По прибытии было установлено, что горит помещение на площади 250 квадратных метров, есть угроза распространения огня на большую площадь.

Оперативно было создано одно звено газодымозащитной службы.

К месту пожара по рангу 1-БИС на помощь коллегам были направлены пожарно-спасательная часть № 125 Пестравского района, служба пожара тушения регионального ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», 3 пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы ГПС областного ГУ МЧС России.

На тушение подано 4 ствола «Б», задействовано 6 единиц пожарной техники, работали 20 человек личного состава.

В 06:54 пожар был локализован. В 7:15 объявлена ликвидация открытого горения, а в 9:38 - ликвидация последствий пожара.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"